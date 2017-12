ha inaugurato oggi ilcon tante promozioni che ci accompagneranno fino alla Vigilia di Natale. Di seguito, le offerte di oggi, venerdì 1 dicembre.

Sono ben quattro i giochi in promozione sul sito e nei negozi GameStop, ovvero Project CARS 2 (34.98 euro anzichè 70.98 euro), Dark Souls III (24.98 euro invece di 40.98 euro), Gundam Versus (50.98 euro anzichè 60.98 euro) e infine Get Even acquistabile a 20.98 euro invece di 30.98 euro.

Le offerte indicate sono valide solo per oggi (venerdì 1 dicembre) sul sito e in tutti i negozi GameStop sparsi per l'Italia. Cosa ne pensate di quete promozioni?