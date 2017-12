Calendario dell'Avvento di GameStop: giochi Electronic Arts in promozione l'11 dicembre

Continuano le promozioni deldi: nella giornata di lunedì 11 dicembre la nota catena propone quattro giochiper PC e console a prezzi scontati, offerta valida solo fino alle 23:59 di oggi.

Grazie agli sconti del Calendario dell'Avvento sarà possibile acquistare FIFA 18 a 50.98 euro (prezzo standard 70.98 euro), Star Wars Battlefront 2 a 30.98 euro (anzichè 70.98), Need for Speed Payback a 40.98 (invece di 70.98 euro) e The Sims 4 per PC a 25.98 euro contro i 40.98 euro di listino.

Quattro giochi Electronic Arts a prezzi ridotti, decisamente interessante in particolare lo sconto su Star Wars Battlefront 2, scontato di ben 40 euro, occasione irripetibile se siete fan della saga...