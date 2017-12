Calendario dell'Avvento di GameStop: giochi LEGO in offerta venerdì 15 dicembre

Venerdì 15 dicembre ildipropone quattro differenti offerte dedicate ai migliori giochi LEGO per PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, ottime idee regalo per Natale in vendita a prezzi decisamente contenuti.

Nello specifico, le offerte riguardano LEGO Worlds e LEGO Star Wars Il Risveglio della Forza (in quest'ultimo caso, solo versioni PS4 e Xbox One), entrambi proposti a 20.98 euro, LEGO Ninjago Il Videogioco Ufficiale del Film costa 30.98 euro mentre LEGO Marvel Super Heroes 2 può essere acquistato al prezzo di 40,98 euro.

Le promozioni indicate sono valide solo per la giornata di oggi (venerdì 15 dicembre) nei punti vendita di tutta Italia e sul sito di GameStop.