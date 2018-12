Calendario dell'Avvento di GameStop: sconti e offerte del 20 dicembre

Proseguono le promozioni di GameStop legate alle festività natalizie. Le offerte del 20 dicembre del Calendario dell'Avvento sono particolarmente interessanti e comprendono Forza Horizon 4, Super Smash Bros Ultimate e Assassin's Creed Odyssey, in aggiunta ai bundle di console PS4, Nintendo Switch e Xbox One.

Le offerte, come nelle precedenti giornate dell'iniziativa del Calendario dell'Avvento di GameStop, sono valide solo per oggi (salvo ulteriori indicazioni riportate fra parentesi nella lista a seguire) sul sito ufficiale e nei negozi della catena.

Forza Horizon 4 per PC e Xbox One a 34,98 €

Super Smash Bros Ultimate per Switch a 54,98 €

Hitman 2 per PS4 e Xbox One a 34,98 €

per PS4 e Xbox One a 34,98 € RIDE 3 per PS4 e Xbox One a 40,98 €

per PS4 e Xbox One a 40,98 € Assassin's Creed Odyssey per PS4 e Xbox One a 34,98 €

PS4 Slim 1TB più 3 Giochi a 249,98 € (fino al 26 dicembre)

più a 249,98 € (fino al 26 dicembre) Xbox One S 1TB più 1 Gioco a 179,98 € (fino al 2 gennaio)

più a 179,98 € (fino al 2 gennaio) Nintendo Switch a 258,98 € (solo per pochi giorni)

a 258,98 € (solo per pochi giorni) New Nintendo 2DS XL a 99,98 € (fino al 26 dicembre)

a 99,98 € (fino al 26 dicembre) Nintendo 2DS più 1 Gioco a 69,98 € (fino al 26 dicembre)

In aggiunta a questi importanti sconti, da oggi e fino al 3 gennaio GameStop ci propone un'interessante promozione su una selezione di Funko Pop!: acquistandone due in negozio, infatti, ne riceveremo un terzo in regalo (a nostra scelta, con la formula del 3x2). In calce all'articolo trovate il link alla pagina principale delle promozioni del 20 dicembre di GameStop.