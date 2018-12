Calendario dell'Avvento di GameStop: sconti e offerte del 4 dicembre

Continuano le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop Italia, con tanti sconti validi in negozio e online: per la giornata di oggi la nota catena propone in offerta quattro giochi e un gadget per i fan di Minecraft...

Tra le offerte del 4 dicembre troviamo Rainbow Six Siege a 14.98 euro, The Crew 2 a 20.98 euro, LEGO Gli Incredibili a 20.98 euro e Injustice 2 a 14.98 euro oltre al Kit Avventura Minecraft con Spada e Perla di Ender a 14.98 euro.

Tutti i giochi, ad eccezione del Kit Avventura Minecraft, possono essere acquistati anche a 1 euro portando indietro un gioco valido per la promozione 1x1: "I giochi riportati dovranno essere validi per la promozione 1x1. I giochi riportati dovranno essere integri e compresi di custodia e libretto. Alcune restrizioni potranno essere effettuate. Chiedi chiarimenti al nostro staff. Le promozioni sono valide in Negozio e Online, salvo esaurimento scorte. Le promozioni sono aperte ai soli possessori di carta GameStop+, di qualsiasi livello. Promozioni non cumulabili con altre iniziative in corso e con i vantaggi della card GameStop Plus."