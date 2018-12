Calendario dell'Avvento di GameStop: sconti e offerte del 7 dicembre

Continuano le promozioni di GameStop legate alle festività natalizie. Tra le offerte del 7 dicembre del Calendario dell'Avvento troviamo un'ampia selezione di prodotti che spazia dai videogiochi sportivi come Football Manager ai bundle di console Xbox One S, PS4 Slim e Nintendo Switch.

Le offerte sono valide solo per oggi (salvo ulteriori indicazioni riportate fra parentesi nella lista a seguire) sul sito ufficiale di GameStop.it e nei negozi della catena.

Promozioni GameStop del 7 dicembre

In aggiunta a questi importanti sconti, da oggi e fino al 9 dicembre è poi attiva un'interessante promozione legata ai giochi usati per PS4 o Xbox One: acquistandone due in negozio, infatti, il meno caro lo pagheremo la metà. In calce all'articolo trovate il link alla pagina principale delle promozioni del 7 dicembre del Calendario dell'Avvento di GameStop.