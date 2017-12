Calendario dell'Avvento di GameStop: sconti e offerte di mercoledì 6 dicembre

Tornano anche oggi le promozioni deldi GameStop Italia. La catena propone tre giochi in offerta speciale a prezzo scontato solo fino alle 23:59 di mercoledì 6 dicembre, sconti validi online e in tutti i negozi

LEGO Dimensions

Lo Starter Pack di LEGO Dimensions per PS3, PS4, Xbox One e Xbox 360 viene proposto a soli 30.98 euro anzichè 70.98 euro, inoltre tutti i set tematici e le espansioni sono in vendita con il 50% di sconto, una bella occasione per acquistare i pacchetti mancanti a prezzo ridotto.

CARS 3 In Gara per la Vittoria

Bastano 30.98 euro (anzichè 60.98 euro) per acquistare CARS 3 In Gara per la Vittoria nelle versioni Xbox One, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Ottima idea regalo per i giovanissimi...



LEGO City Undercover

Prezzo bomba per LEGO City Undercover, in vendita a 20.98 euro anzichè 60.98 euro. Offerta valida per le versioni PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Cosa ne pensate delle nuove offerte di GameStop per il Calendario dell'Avvento? Approfitterete di questi sconti per i vostri acquisti di Natale?