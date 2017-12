Calendario dell'Avvento: le offerte GameStop di martedì 5 dicembre

Quinto giorno diper GameStop: anche oggi la nota catena propone corposi sconti su quattro giochi, ovvero, in vendita a prezzi ridotti.

Di seguito, le offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop Italia, offerte valide solo per oggi, martedì 5 dicembre, online e in tutti i negozi della catena.

Pro Evolution Soccer 2018

PES 2018 è disponibile nelle versioni PlayStation 4 e Xbox One al prezzo di 50.98 euro anzichè 70.98 euro, con uno sconto pari a 20 euro sul prezzo di listino.

Marvel vs Capcom Infinite

L'edizione Standard del picchiaduro Capcom è in vendita a 20.98 euro anzichè 60.98, con uno sconto di ben 40 euro sul prezzo di listino. Offerta valide sulle versioni per PlayStation 4 e Xbox One.

Portal Knights

In vendita esclusivamente da GameStop in versione scatolata, Portal Knights può essere acquistato oggi al prezzo di 9.98 euro invece di 30.98 euro, con un risparmio pari a 20 euro.

Redout Lightspeed Edition

La versione console di Redout è il quarto gioco del Calendario dell'Avvento di GameStop di martedì 5 dicembre: il titolo costa ora 9.98 euro anzichè 40.98 euro, con un risparmio di ben 30 euro.

Cosa ne pensate di queste offerte? Approfitterete degli sconti del Calendario dell'Avvento?