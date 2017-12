Calensario dell'Avvento di GameStop: L'Ombra delle Guerra e Injustice 2 oggi in offerta

Continuano le promozioni deldi GameStop Italia: oggi la catena propone quattro titoli a prezzi scontati, disponibili online e in tutti i negozi del gruppo fino alle 23:59 di lunedì 4 dicembre.

Nello specifico, oggi sarà possibile acquistare a prezzo ridotto i seguenti titoli: La Terra di Mezzo L'Ombra della Guerra (50.98 euro anzichè 70.98 euro), Injustice 2 (20.98 euro invece di 40.98 euro), Outlast Trinity (20.98 euro, sconto del 50% sul prezzo di listino) e Batman The Enemy Within Stagione Completa a 20.98 euro, anche in questo caso con un risparmio pari al 50% sul prezzo di listino.

Se siete interessati ai giochi citati vi consigliamo di affrettarvi con l'acquisto prima che la promozione giunga al termine.