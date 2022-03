Californication: il videoclip dei Red Hot Chili Peppers diventa un gioco gratis!

Alzi la mano chi, da adolescente sul finire degli anni '90, non ha trascorso i pomeriggi su MTV a fantasticare su quanto potesse essere bello 'giocare il videoclip' di Californication dei Red Hot Chili Peppers. Ebbene, dopo più di vent'anni uno sviluppatore amatoriale ha deciso di coronare questo sogno.

L'artefice di questo piccolo grande capolavoro fan made è Miquel Camps Orteza, uno sviluppatore indipendente che ha utilizzato il motore grafico Unity per ricostruire le scene più rappresentative del singolo estratto dall'album omonimo dei Red Hot Chili Peppers del 1999.

"Vedendo quella clip, morivo dalla voglia di giocarla ma nessuno ha mai sviluppato un gioco fan made ispirato a Californication, perciò mi sono sfidato a ricrearlo", spiega Miquel prima di sottolineare come la sua reinterpretazione della mega-hit dei Red Hot Chili Peppers contenga al suo interno ben sette livelli, ciascuno con un proprio gameplay basato, appunto, sulle scene riprese dall'animazione 3D in stile videogioco di Californication.

Per questioni di copyright, purtroppo il gioco fan made di Miquel non contiene alcun genere di musica, ma l'autore del progetto ha ben pensato di inserire un apposito pulsante nel gioco che rimanda ai filmati su YouTube della clip originaria o di alcune cover di Californication (per chi desidera giocare in streaming).

In calce alla notizia trovate il link al portale Itch.io da cui scaricare gratuitamente il gioco fan made di Californication. Sempre in tema di progetti amatoriali, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra prova con lo splendido demake gratis di Bloodborne PSX.