Call of Duty potrebbe abbandonare la cadenza annuale: meno giochi in futuro?

È dal 2005 che esce almeno un Call of Duty all'anno. Un'impresa resa possibile da enormi sforzi produttivi, date di scadenza ravvicinate e il turnover dei team di sviluppo. Negli ultimi anni, con l'aumento della complessità delle esperienze videoludiche, è tuttavia diventato molto più difficile riuscire a stare al passo.

Stando alle indiscrezioni raccolte da Jason Schreier, le cose potrebbero cambiare dopo la finalizzazione dell'acquisto di Activision Blizzard da parte di Microsoft e l'uscita dalle scene di Bobby Kotick. "Sotto Kotick, la compagnia ha pubblicato un nuovo gioco del franchise blockbuster Call of Duty ogni anno senza mai fallire, aiutando la serie a vendere più di 400 milioni di unità", ha spiegato il giornalista di Bloomberg. Un'impresa che tuttavia sarebbe stata realizzata solo grazie ai "brutali straordinari" dei dipendenti di Treyarch e Infinity Ward.

Secondo due differenti fonti in contatto con Schreier, le alte cariche di Activision sarebbero propense ad abbandonare il piano di pubblicazione annuale per Call of Duty. "Sebbene nulla sia ancora stato finalizzato, diversi sviluppatori di Call of Duty ritengono che una cadenza inferiore appagherebbe i giocatori e aiuterebbe a sostenere il franchise, in particolare dopo il lancio debole di Call of Duty Vanguard, che ha visto un declino del 36% rispetto all'episodio precedente del 2020 nelle classifiche UK".

Call of Duty Vanguard ha registrato il lancio più debole degli ultimi 14 anni, pertanto in Activision c'è sicuramente voglia di cambiamento. Secondo voi diminuire la cadenza di pubblicazione di Call of Duty potrebbe rappresentare la mossa giusta? Ridurre il carico di lavoro intorno a COD potrebbe anche permettere ai team di concentrarsi su altri giochi di Activision, un desiderio espresso pure dal futuro CEO Phil Spencer.