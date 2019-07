Call of Duty: Modern Warfare avrà opzioni di personalizzazione realistiche

I ragazzi di Infinity Ward sono stati chiari fin dall'inizio: Call of Duty Modern Warfare punterà ad offrire una rappresentazione realistica della guerra subdola e insidiosa dei giorni nostri, che si manifesta anche attraverso atti di terrorismo e ritorsioni.

Il realismo bellico sarà la colonna portante dell'intera produzione, dalla campagna per giocatore singolo alle Operazioni Elite cooperative, passando per l'immancabile multigiocatore del quale abbiamo avuto un assaggio pochi giorni fa. Dal momento che del gioco si è visto molto poco, alcuni fan sono ancora un po' scettici. Uno di essi è intervenuto su Reddit esternando la sua speranza di non vedere nel gioco finale "skin rosa, arcobaleno, brillanti e irrealistiche", simili a quelle incluse nel recente Call of Duty: Black Ops 4.

Il topic è stato notato da un rappresentate di Inifinity Ward, che si è sentito in dovere di tranquillizzare l'utente specificando che no, quella tipologia di opzioni di personalizzazione non ci sarà: solo oggetti "realistici e rilevanti", in linea con il setting generale della produzione. La notizia farà senza dubbio piacere agli amanti delle esperienze fedeli alla realtà.

Il titolo, ricordiamo, verrà lanciato il prossimo 25 ottobre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di leggere le impressioni sul multiplayer di Call of Duty: Modern Warfare, che il nostro Francesco Fossetti ha avuto modo di testare in esclusiva italiana.