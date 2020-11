Call of Black Ops Cold War: i trucchi per vincere nella mappa Nuketown '84

Benvenuti (o bentornati) a Nuketown, lo scenario post-apocalittico della nuova mappa multiplayer di Cold War Black Ops. Ambientata in una fittizia cittadina americana per eseguire test nucleari, propone un gameplay frenetico adatto a scontri tra team da 6 giocatori.

La storia di Nuketown

I fan della Nuketown del primo Black Ops troveranno di sicuro familiare la conformazione e le caratteristiche di questa mappa, ma in realtà non si tratta della stessa location. Infatti, la Nuketown di Cold War, situata nel deserto del Nevada, è indicata come "Sito B" in quanto rappresentava un secondo terreno di prova per i test atomici.

Nel 1954, il Sito B era pronto per "il grande test", ma il governo statunitense decise improvvisamente, per questioni di bilancio, di spegnere tutto e abbandonare il progetto.

Per 30 lunghi anni Nuketown B rimane deserta, finché nel 1984 un gruppo di disadattati sociali in viaggio attraverso la terra di nessuno scopre il sito e ne fa la propria casa. Questi incogniti vagabondi trasformano il posto in un rifugio personale per scappare dal mondo pieno di guerra e incertezza della Cortina di Ferro, prodigandosi di decorarlo con graffiti e oggetti di dubbia utilità raccolti durante i vari viaggi.

Le due iconiche case modello in stile americano sono la caratteristica principale della mappa; le due abitazioni si fronteggiano alle estremità opposte, una verde acqua e l'altra gialla. Come ogni casa americana che si rispetti, anche queste sono dotate di un cortile sul retro, che funge da punto di spawn per le squadre. Il capannone degli attrezzi potrebbe essere una buona copertura dai proiettili nemici...

Uno scuolabus ricoperto di graffiti e un furgone per le consegne con il bagagliaio aperta occupano la strada, altrimenti sgombra, al centro della mappa. Ai lati troviamo altri reperti storici arrugginiti e sacchi di sabbia sparsi in giro, ma la direzione della mappa è senza dubbio verticale.

Strategie di base

La chiave del successo a Nuketown 84, oltre che nel proprio fidato fucile, risiede in una giocata rapida e aggressiva, nonché in una perfetta consapevolezza della conformazione della mappa. Se giocate le modalità con respawn, tenete sempre d'occhio la direzione da cui possono provenire i nemici per decidere se conviene andare all'attacco o trovare riparo dietro la vostra posizione.

All'interno delle due case Mitragliette, shotgun e armi da mischia vi saranno più che utili. I garage offrono una visuale perfetta per falciare i nemici che entrano, ignari, nell'edificio, garantendovi inoltre una rapida via di fuga se ce ne fosse bisogno.

Fucili d'assalto (come un buon XM4) e tattici rendono molto bene se giocate lungo la strada centrale, o se preferite un approccio più a distanza (posizionatevi nei due cortili alle estremità della mappa). Sono perfetti anche per fare fuoco dall'interno delle case, magari dalle finestre che danno sulla strada; occhio, in questo caso, agli ostili che potrebbero volervi aggredire alle spalle salendo le scale in cerca di vendetta (vedete quella mina di prossimità? È il momento di usarla).

Altro punto di interesse da segnalare è il lungo corridoio laterale dove troverete i resti di un 4x4: sfruttandolo come copertura, potrete eliminare i nemici che corrono alla vostra immediata sinistra (o destra) e anche quelli che arrivano dal centro.

Alcuni suggerimenti

Non sottovalutate la distanza. Anche se potreste essere attratti dall'idea di usare una mitraglietta o un fucile a pompa, con un buon fucile tattico potrete tenere sotto scacco i nemici che osano avventurarsi nella zona centrale o che si appostano alle finestre delle case.

Anche se potreste essere attratti dall'idea di usare una mitraglietta o un fucile a pompa, con un buon fucile tattico potrete tenere sotto scacco i nemici che osano avventurarsi nella zona centrale o che si appostano alle finestre delle case. Sparare senza mirare. In questa mappa vi troverete molto spesso faccia a faccia con un ostile: siate pronti a sparare senza mirare per essere certi di colpire per primi, configurate quindi di conseguenza la vostra arma (un laser è d'obbligo).

In questa mappa vi troverete molto spesso faccia a faccia con un ostile: siate pronti a sparare senza mirare per essere certi di colpire per primi, configurate quindi di conseguenza la vostra arma (un laser è d'obbligo). Portate l'artiglieria. Gli steccati dietro le due case offrono la copertura perfetta per scatenare i vostri attacchi aerei sul team nemico. Provate una bordata di artiglieria e divertitevi a collezionare kill.

Gli steccati dietro le due case offrono la copertura perfetta per scatenare i vostri attacchi aerei sul team nemico. Provate una bordata di artiglieria e divertitevi a collezionare kill. RC-XD, piccola e letale. Data la quantità limitata di spazio di Nuketown '84, questa Serie di punti di fascia bassa potrebbe essere uno strumento inestimabile per cambiare le sorti della battaglia. I conducenti esperti potrebbero persino trovare un modo per far attraversare rapidamente la mappa a questa macchina telecomandata e sferrare un devastante attacco a sorpresa.

Data la quantità limitata di spazio di Nuketown '84, questa Serie di punti di fascia bassa potrebbe essere uno strumento inestimabile per cambiare le sorti della battaglia. I conducenti esperti potrebbero persino trovare un modo per far attraversare rapidamente la mappa a questa macchina telecomandata e sferrare un devastante attacco a sorpresa. Torrette SAM. Se vi piace dare supporto al vostro team senza staccare i piedi da terra, considerate l'idea di schierare una Torretta SAM. Molto utile anche contro le Serie di punti aeree nemiche.

Se vi piace dare supporto al vostro team senza staccare i piedi da terra, considerate l'idea di schierare una Torretta SAM. Molto utile anche contro le Serie di punti aeree nemiche. Giù di granate. Vanno bene tutte, anche le fumogene, che possono essere molto utili per farvi avanzare verso il centro non visti. Concentrate il fuoco verso i punti di spawn nemici e sarete sicuri di fare esplodere qualcuno.

Vanno bene tutte, anche le fumogene, che possono essere molto utili per farvi avanzare verso il centro non visti. Concentrate il fuoco verso i punti di spawn nemici e sarete sicuri di fare esplodere qualcuno. Occhio a dove mettete i piedi. Su una mappa così piccola e frenetica, ci saranno sicuramente diversi giocatori che usano le mine di prossimità nella speranza di uccidere nemici ignari. Se vi accorgete di averne calpestata una, accucciatevi per evitare di subire danni letali.

Su una mappa così piccola e frenetica, ci saranno sicuramente diversi giocatori che usano le mine di prossimità nella speranza di uccidere nemici ignari. Se vi accorgete di averne calpestata una, accucciatevi per evitare di subire danni letali. In bilico. C'è una piccola sporgenza appena sotto la finestra del secondo piano di entrambe le case. Questa può essere utilizzata per ottenere una visuale perfetta dell'azione a metà mappa, oppure per contrastare un cecchino dall'altra parte.

C'è una piccola sporgenza appena sotto la finestra del secondo piano di entrambe le case. Questa può essere utilizzata per ottenere una visuale perfetta dell'azione a metà mappa, oppure per contrastare un cecchino dall'altra parte. La velocità è tutto. Nuketown '84 è pensata per giocate veloci e aggressive. Se siete quel tipo di giocatore che preferisce un approccio più cauto e passivo, questa mappa vi farà uscire dalla comfort zone. Continuate a buttarvi nella mischia, abituandovi a correre-sparare-correre finché non vi accorgerete quanto l'attacco può essere la migliore difesa.

Siete più interessati alla modalità Zombie? Date un'occhiata alla nostra guida per sopravvivere agli Zombie in Black Ops Cold War.