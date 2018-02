Call of Cthulhu: l'avventura durerà 12-15 ore, nuovi dettagli sul sistema della follia

In un'intervista concessa a, il Lead Level Designer di, Romain Wiart, ha fornito nuove informazioni sulle meccaniche che influenzeranno la follia e la sanità mentale del protagonista del gioco.

Ecco ciò che ha dichiarato: "Migliori saranno le scelte che compirete, maggiore sarà la vostra sanità mentale. In questo modo manterrete il controllo sulla vostra volontà al termine del gioco. Ciò influenzerà notevolmente il finale: dipende dalle scelte che fate e delle esperienze che vivete. Ci sono diversi epiloghi, ma se la vostra follia è troppo alta avrete meno opzioni a disposizione, poiché il vostro personaggio è incapace di compiere scelte razionali".

Non solo il finale, le scelte influenzeranno anche altre parti dell'avventura, come i percorsi che possono essere intrapresi durante le missioni. Wiart, inoltre, ha svelato che la storia principale sarà in grado di tenere impegnati i giocatori per circa 12-15 ore, ma ci sono anche altre cose da fare, per cui il tempo di gioco potrebbe anche aumentare.

Call of Cthulhu verrà pubblicato nel corso di quest'anno su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se volete saperne di più, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra video anteprima.