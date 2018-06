Call of Cthulhu e A Plague Tale Innocence si mostrano in due nuovi trailer

In occasione della fiera di Los Angeles, Focus Home Interactive è tornata a mostrare Call of Cthulhu e A Plague Tale Innocence, pubblicando con l'occasione due nuovi trailer. Entrambi i titoli sono in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Il nuovo Call of Cthulhu di Cynaide si presenta come un'avventura investigativa dalle tinte horror, una nuova esperienza di gioco ambientata nell'universo narrativo di H.P. Lovecraft. Nell'attesa che il titolo si renda disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC nel corso del 2018 (si attende ancora una finestra di lancio più precisa), potete gustarvi un video gameplay di circa 5 minuti, oltre al nuovo trailer riportato in cima alla notizia.

Dall'altro lato troviamo anche A Plague Tale Innocence, interessante avventura dalle tinte cupe ambientata nella Francia Medievale (per saperne di più sul gioco potete vedere la nostra Video Anteprima del titolo). Per l'uscita del gioco, in questo caso, bisognerà attendere il 2019 in un periodo dell'anno non ancora specificato.