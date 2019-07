Da Call of Cthulhu a Bloodborne: i migliori videogiochi ispirati ai racconti di H.P. Lovecraft

Con l’uscita di The Sinking City stiamo riscoprendo il fascino dell’immaginario costruito da H.P. Lovecraft. Lo scrittore ha dato vita a un orrore oscuro, così immenso da portare alla follia numerosi personaggi. Le sue storie hanno affascinato una moltitudine di persone, da "semplici" lettori ad artisti a tutto tondo.

Non è infatti un caso che Stephen King e Neil Gaiman siano tra gli autori più influenzati dalle opere di Lovecraft, così come alcuni fumetti, anche magari solo in alcuni numeri, presentano delle caratteristiche tipiche dello scrittore, così come in ambito musicale, soprattutto per quanto riguarda la scena heavy metal, moltissime band hanno subìto il fascino delle opere lovecraftiane.

Un simile fascino, ovviamente, non poteva sfuggire all’industria videoludica, e fin dagli anni ’80 esistono trasposizioni più o meno dirette a Cthulhu, alla conoscenza proibita e all’insanità. Quest’oggi elencheremo quindi le produzioni, ispirate a Lovecraft, che sono riuscite a distinguersi in tutti questi anni.

Nel frattempo vi ricordiamo che The Sinking City è un'esclusiva Epic Games Store su PC, ed è disponibile anche su PS4 e Xbox One. Se il gioco vi incuriosisce, per via delle tematiche, delle atmosfere, o anche solo perché siete fan di Lovecraft, e vi va di approfondire, potete leggere la nostra recensione di The Sinking City.