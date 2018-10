Call of Cthulhu entra in fase Gold e festeggia con un trailer

Cyanide Studio e Focus Home Interactive hanno annunciato che Call of Cthulhu è entrato in fase Gold, questo vuol dire che lo sviluppo del gioco è terminato e il publisher si prepara ora a distribuire il gioco nei negozi in vista del lancio.

Per l'occasione è stato pubblicato anche un nuovo trailer del gioco che ci permetterà di dare uno sguardo alle principali caratteristiche di questo Action Adventure con elementi RPG basato sugli scritti di H.P. Lovecraft.

Call of Cthulhu sarà disponibile in formato fisico e digitale dal 30 ottobre 2018 su PlayStation 4, Xbox One, Xbox One X, PS4 Pro e PC Windows. Il team di sviluppo ha confermato che su Xbox One X il gioco girerà a 4K ma non supporterà i 60 fps probabilmente a causa di alcuni limiti tecnici dell'engine utilizzato.