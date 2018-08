Call of Cthulhu: primo video gameplay ambientato nella sinistra Hawkins Mansion!

Call of Cthulhu, il videogioco spirato dal Gioco di Ruolo di Chaosium, è pronto per diffondere un’insana follia nel momento in cui verrà rilasciato per console e PC il 30 di ottobre. Oggi, preparate le vostre menti per questo nuovo gameplay, tratto dalle indagini di Edward Pierce effettuate all’interno della Hawkins Mansion.

In Call of Cthulhu, sentirete l’influenza degli Dei Antichi e altri orrori cosmici man mano che farete luce sulle circostanze dietro alle tragiche morti che hanno colpito la famiglia Hawkins. Mentre verrete aiutati o ostacolati dai misteriosi abitanti di Darkwater Island, il vostro viaggio vi vedrà attraversare la sottile linea che divide la ragione dalla follia e la caccia alla verità porterà Pierce sempre più vicino al Grande Sognatore.

Questo trailer è tratto dalle prime fasi delle indagini di Pierce, anche se l’influenza dei Grandi Antichi si rivela già abbastanza inquietante. Per scoprire la verità, i giocatori dovranno portare alla luce le prove, interrogare gli abitanti del posto, interpretare le scene del crimine e superare i pericoli di natura fisica e mentale. Call of Cthulhu è previsto in uscita il 30 ottobre per PlayStation 4, Xbox One e PC.