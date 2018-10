Call of Cthulhu: rivelati i requisiti minimi e raccomandati dell'edizione PC

Nella giornata di oggi Cyanide e Focus Home Interactive hanno rivelato i requisiti minimi e raccomandati dell’edizione PC di Call of Cthulhu, avventura horror investigativa basata sui racconti di Howard Phillips Lovecraft e sui classici GdR carta e penna della Chaosium.

Eccoli di seguito:

Requisiti Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64 bits)

Processore: Intel Core i5-3450 (3.1 GHz)/AMD FX-6300 (3.5 GHz)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 2 GB, GeForce GTX 660/Radeon HD 7870

Memoria: 13 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: connessione a internet richiesta per l’attivazione del gioco

Requisiti Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64 bits)

Processore: Intel Core i7-3820 (3.6 GHz)/AMD FX-8370 (4.0 GHz)

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: 4 GB, GeForce GTX 970/Radeon R9 390

Memoria: 13 GB di spazio disponibile

Note aggiuntive: connessione a internet richiesta per l’attivazione del gioco

In Call of Cthulhu indosseremo i panni Edward Pierce, un investigatore privato giunto sulla remota isola di Darkwater per indagare sulla tragica morte della famiglia Hawkins. Nel corso delle indagini, il protagonista entrerà in contatto con un mondo terrificante fatto di orrori antichi, complotti e sette di fanatici. Come sempre accade quando si entra in contatto con i Grandi Antichi, le verità che scoprirà durante la sua permanenza mineranno progressivamente la sanità mentale del detective, che dovrà lottare contro la follia per scoprire il mistero che avvolge l’isola di Darkwater e impedire che il Grande Sognatore si risvegli.

Call of Cthulhu sarà disponibile a partire dal 30 ottobre su Playstation 4, Xbox One e PC.