Call of Cthulhu: secondo gameplay trailer del nuovo gioco basato sui racconti di Lovecraft

Il publisher Focus Home Interactive e lo sviluppatore Cyanide Studio hanno pubblicato il secondo gameplay trailer di Call of Cthulhu, permettendoci di dare un ulteriore sguardo alla nuova avventura investigativa basata sui racconti di H.P. Lovecraft.

Call of Cthulhu, la nuova avventura ispirata ai classici GDR cartacei della Chaosium, porta i giocatori nel mondo popolato dai Grandi Antichi del celebre universo di H.P. Lovecraft.

Nel gioco vestiremo i panni dell'investigatore privato Edward Pierce, facendo affidamento su diverse abilità aggiornabili per sfuggire alle grinfie della follia e della morte. I percorsi di abilità Spot Hidden e Investigation consentono ai giocatori di scoprire più indizi e trarre conclusioni più significative, sbloccando più argomenti da mettere in discussione nei dialoghi. Convincere i diffidenti abitanti di Darkwater a rivelare ciò che sanno richiederà competenza in Eloquenza e Psicologia.

La mente del protagonista resterà in costante bilico tra lucidità e pazzia: come spiegato da Cyanide Studio, i giocatori dovranno tenere sotto controllo il livello di sanità mentale del protagonista, tenendo conto che potrà influenzerà notevolmente lo svolgimento della storia e il finale stesso.

Ricordiamo che Call of Cthulhu sarà disponibile dal 30 ottobre su PS4, Xbox One e PC. Vi lasciamo alla visione del nuovo gameplay trailer riportato in cima alla notizia.