Call of Cthulhu torna a mostrarsi in 10 minuti di gameplay

Dopo il nuovo trailer pubblicato un paio di giorni fa, Focus Home Interactive e Cynaide sono tornati a mostrare Call of Cthulhu in azione: in cima alla notizia è disponibile un nuovo video gameplay della durata di circa 10 minuti.

Il filmato ci permette di dare un ulteriore sguardo al gioco, mostrando le ambientazioni, alcune fasi esplorative e le meccaniche di gioco investigative, per quella che si preannuncia una nuova avventura dalle tinte horror con diversi riferimenti alle opere di H.P. Lovecraft.

A detta degli sviluppatori, le scelte compiute nel corso del gioco potranno influenzare gli eventi e il finale stesso, permettendo all'utente di plasmare la sua storia, senza dimenticare le conseguenze sulla sanità mentale del protagonista, determinata a sua volta dalle nostre decisioni.

Nell'attesa che Call of Cthulhu riceva una finestra di lancio più precisa (il titolo è atteso entro il 2018 su PS4, Xbox One e PC), vi lasciamo alla visione del nuovo video gameplay.