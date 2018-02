Call of Cthulhu : Video Anteprima del Survival Horror sviluppato da Cyanide

In occasione dell'eventotenuto a Parigi da, la redazione di Everyeye ha potuto provare con mano una demo di. Di conseguenza, vi raccontiamo le nostre impressioni con una nuova Video Anteprima.

Compendio digitale dell'immaginario dello scrittore di Providence, l'ambiziosa opera di Cyanide si fa carico di un peso molto ampio: rendere pienamente onore al suo straordinario modello di riferimento. Per farlo imbastisce un gameplay che mescola investigazione, avventura grafica e survival horror, in un ibrido tanto affascinante quanto ricco di incognite.

Per conoscere maggiori dettagli sul prodotto, vi invitiamo a leggere l'anteprima di Call of Cthulhu a cura di Giuseppe Arace, ricordandovi che il titolo sarà lanciato nel corso dell'anno corrente su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Atteso inizialmente nel 2017, il gioco è stato infatti posticipato lo scorso settembre, affinché il team di sviluppo possa confezionare un prodotto all'altezza delle aspettative.