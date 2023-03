Call of Duty per oltre 150 milioni di giocatori: spuntano gli ad di Microsoft sui siti UK

Nonostante le continue obiezioni di Sony, che teme che Call of Duty possa arrivare buggato su piattaforme PlayStation, Microsoft non molla affatto la presa e decide di promuovere con rinnovata energia la sua acquisizione di Activision-Blizzard-King.

Come riportato da The Verge, il colosso di Redmond ha recentemente pubblicato degli ad a tutta pagina sul Financial Times e sul Daily Mail per promuovere il suo accordo con Activision Blizzard nella speranza che venga approvato dalle autorità di regolamentazione del Regno Unito. L'annuncio in questione, che potete osservare tramite lo screenshot riportato in calce alla notizia, evidenzia in questo caso i benefici legati alla serie di Call of Duty, che verrebbe estesa ad oltre 150 milioni di giocatori e su tutte le piattaforme sulle quali sarà possibile portare lo sparatutto. La cifra qui indicata da Microsoft fa riferimento ai recenti accordi decennali stretti con Nintendo e NVIDIA, gli stessi che invece Sony si ostina fermamente a declinare. Si tratterebbe solo di "uno degli impegni" che Microsoft si prefigge di raggiungere in attesa che la trattativa venga formalizzata.

Questa novità arriva proprio mentre la Competition and Markets Authority (CMA) del Regno Unito sta prendendo in esame le preoccupazioni di Sony sul futuro di Call of Duty prima di prendere una decisione finale sull'accordo da 68,7 miliardi di dollari, che arriverà entro il 26 aprile, un giorno dopo il verdetto che verrà emesso dalla Commissione Europea.

In merito all'espansione della più celebre serie targata Activision, Microsoft si è detta fiduciosa che Call of Duty potrà girare nativamente su Switch.