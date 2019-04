Call of Duty 2019 annunciato a breve? Nuove conferme da Robert Bowling

Attraverso le pagine del suo profilo Twitter ufficiale, l'ex Community Manager di Infinity Ward, Robert Bowling, ha voluto alimentare le voci di corridoio legate al progetto di Call of Duty 2019 suggerendo come l'annuncio del kolossal di Activision sia oramai imminente.

Interpellato da un fan della serie sparatutto di Call of Duty che ha chiesto un suo parere sulle sempre più insistenti indiscrezioni circolate in rete in queste settimane riguardo il futuro di CoD, l'ex dirigente di Infinity Ward ha lanciato un simpatico messaggio che avvalora tali rumor invitando gli appassionati a prepararsi al reveal del nuovo episodio di questa celebre saga FPS.

Alle voci di corridoio sull'imminente annuncio di Call of Duty 2019 fa riferimento anche Daniel Ahmad: l'autore di GamesIndustry.biz ha infatti deciso di ripubblicare su Twitter un vecchio articolo di Eurogamer.net per sottolineare la presenza dei termini "Modern - War - Fair - Four" nel corpo del testo, un indizio che non può che ricondurci ai recenti rumor su Call of Duty Modern Warfare 4.

A inizio aprile, infatti, un utente di Reddit ha affermato di aver ricevuto da non anonimo produttore di Activision le prove dello sviluppo del progetto e deciso, di conseguenza, di diffondere online quelle che, a suo giudizio, rappresenterebbero le immagini della schermata di caricamento e del logo di Modern Warfare 4.

A ogni modo, i vertici di Activision hanno già confermato lo sviluppo del nuovo Call of Duty e rivelato che nel prossimo CoD, differentemente che in Black Ops 4, ci sarà spazio anche per una solida campagna singleplayer.