Call of Duty 2019 avrà una campagna single player completamente nuova?

Nuovi rumor sul prossimo episodio di Call of Duty: secondo quanto riportato da GameRant, alcuni annunci di lavoro pubblicati da Infinity Ward farebbero pensare alla presenza di una campagna single player inedita per il nuovo COD, a differenza di quanto trapelato nelle scorse ore.

Nella giornata di ieri un rumor voleva Call of Duty Modern Warfare 4 privo di una "nuova" campagna, con la presenza dello Story Mode di Modern Warfare 2 (oltre alle modalità Zombie, Multiplayer e Battle Royale) e la futura aggiunta della campagna di Modern Warfare 3.

GameRant però ha analizzato la situazione scoprendo come numerosi annunci di lavoro recenti pubblicati da Activision e Infinity Ward facciano pensare ad una storia inedita per il prossimo Call of Duty, che come riportato dovrebbe essere proprio Modern Warfare 4, mentre sembra smentita l'ipotesi Ghosts 2.

In ogni caso al momento si tratta di pure speculazioni, Activision non ha ancora annunciato ufficialmente Call of Duty 2019, il reveal potrebbe essere previsto come da tradizione durante la primavera, ne sapremo di più nei prossimi mesi...