Call of Duty 2019 non sarà Ghosts 2 secondo Jason Schreier di Kotaku

Nella giornata di ieri la Community Manager di Infinity Ward ha pubblicato un teaser su Twitter relativo al nuovo Call of Duty, dando così il via ad una serie di speculazioni che vorrebbero Ghosts 2 essere il prossimo episodio della saga. Sembra però che le cose non stiano esattamente così...

Intervenendo sul forum di ResetERA, Jason Schreier di Kotaku ha smentito categoricamente l'ipotesi Call of Duty Ghosts 2, il primo capitolo uscito nel 2013 non è stato accolto positivamente dalla critica ed è uno degli episodi meno venduti e popolari dell'intero franchise Activision e l'idea di un sequel è stata abbandonata ormai da tempo.

Call of Duty 2019 non sarà dunque Ghosts 2, sebbene i riferimenti a Simon "Ghost" Riley siano piuttosto chiari nel teaser, potrebbe dunque trattarsi di un prequel di Call of Duty Ghosts ma anche questa ipotesi sembra non convincere troppo Jason Schreier, che punta invece su Call of Duty Modern Warfare 4 come prossimo capitolo della saga.

Probabilmente ne sapremo di più in primavera, quando Activision dovrebbe svelare ufficialmente il nuovo Call of Duty in arrivo a fine anno.