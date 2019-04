Call of Duty 2019: trapela online una nuova immagine di Modern Warfare 4

L'utente di Reddit conosciuto con il soprannome di SwiftNL afferma di aver ricevuto da un non meglio precisato produttore di Activision un'immagine che ritrarrebbe la schermata iniziale della versione PlayStation 4 di Call of Duty Modern Warfare 4.

I dubbi nutriti dalla community di Reddit nei confronti di SwiftNL lo ha spinto dapprima ad aggiornare il post con delle precisazioni riguardanti il modo in cui sarebbe riuscito a entrare in possesso di questa immagine e, successivamente, a ripubblicare la foto in questione ma da una prospettiva diversa e con una maggiore nitidezza.

A voler dar retta al redditor (scusate l'involontario scioglilingua!), tale foto sarebbe stata ottenuta "in un gruppo privato di Instagram con produttori e ingegneri audio", anch'essi anonimi ma presumibilmente collegati ad Activision e agli sviluppatori del prossimo episodio di Call of Duty in uscita nel 2019, ossia il team di Infinity Ward.

A prescindere dall'attendibilità della fonte e dalla veridicità o meno di questa immagine, i vertici di Activision hanno già confermato, nel corso dell'ultima riunione con gli investitori, di voler proporre per quest'anno un capitolo di Call of Duty comprensivo di una campagna principale, a differenza di quanto accaduto con Black Ops 4. Il nuovo atto di questa iconica proprietà intellettuale in salsa FPS, in ogni caso, vanterà anche numerose modalità multiplayer competitive e cooperative, abbracciando cioè l'intero arco ludico delle moderne esperienze sparatutto su PC e console.