Call of Duty 2019 uscirà anche su PS5 e Xbox Scarlett?

Un nuovo annuncio di lavoro pubblicato da Infinity Ward ha destato non poca curiosità, lo studio infatti è attualmente alla ricerca di un Associate Game Designer da inserire nel team che si sta occupando di sviluppare un gioco next-gen non ancora annunciato.

Il candidato ideale ha "un forte interesse e una sana passione per gli sparatutto in prima persona", descrizione che farebbe pensare ad una possibile versione next-gen di Call of Duty 2019. Il prossimo titolo della saga dovrebbe essere sviluppato proprio da Infinity Ward, considerando che Call of Duty Black Ops 4 è stato sviluppato da Treyarch mentre Sledgehammer si è occupata da Call of Duty WWII, uscito nel 2017.

Stando alla rotazione triennale voluta da Activision, Infinity Ward sarebbe già al lavoro su Call of Duty 2019, che il gioco possa uscire anche su PS5 e Xbox Scarlett? Troverebbe quindi conferma la tesi che vorrebbe il lancio delle piattaforme di prossima generazione in programma per l'autunno del prossimo anno, anche se al momento si tratta solamente di speculazioni.