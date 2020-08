Call of Duty 2020: l'annuncio avverrà in COD Warzone, conferma Activision

Nel corso dell'ultima riunione con gli azionisti di Activision Blizzard, il CEO Robert Kotick ha candidamente ammesso che COD Warzone farà da sfondo alla presentazione ufficiale del prossimo capitolo dell'iconica serie FPS di Call of Duty che, in base agli ultimi leak, dovrebbe chiamarsi COD Black Ops Cold War.

Interpellato da un investitore di Activision sulle tempistiche e sulle modalità scelte dalla compagnia per annunciare il nuovo Call of Duty, Kotick ha risposto affermando che "i giochi come servizio hanno creato un sacco di nuove opportunità per questo franchise, a partire dal marketing".

Riferendosi al successo di Call of Duty Warzone, il CEO di Activision Blizzard spiega inoltre che "adesso abbiamo un pubblico più ampio, più coinvolto e più globale di quanto non abbiamo mai avuto in qualsiasi momento della nostra storia. E questo significa che potremmo essere più diretti e più mirati di quanto non siamo mai stati prima. Tornando alla domanda sul perché stiamo aspettando così tanto tempo per annunciare il nuovo COD, c'è un motivo... ed è Warzone. Penso che ci abbia fatto ripensare a come, a quando e persino a dove riveleremo il nostro prossimo titolo".

In chiusura d'intervento, lo storico amministratore delegato di Activision specifica che "non vediamo l'ora di condividere con la community tutto ciò, pensiamo che sarà un qualcosa di molto diverso e più coinvolgente di qualsiasi cosa abbiamo mai fatto prima d'ora".