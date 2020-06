Call of Duty 2020: che fine ha fatto l'annuncio del gioco Activision?

Siamo ormai a fine giugno e come noto Activision non ha ancora annunciato il nuovo episodio di Call of Duty, al contrario negli anni scorsi il reveal è sempre avvenuto tra fine aprile e metà maggio con approfondimenti all'E3 di Los Angeles.

Difficile dire cosa sia accaduto esattamente, se problemi legati all'emergenza sanitaria Covid-19 (la pandemia ha costretto molti publisher a rivedere i propri piani marketing) o magari la volontà di non togliere visibilità al momento d'oro di Call of Duty Modern Warfare, Call of Duty Mobile e COD Warzone, tre titoli che in questi mesi hanno riscosso un successo incredibile con decine di milioni di utenti attivi.

Secondo gli ultimi rumor, Call of Duty Black Ops Cold War sarà annunciato ad agosto probabilmente anticipato da uno speciale evento in-game in Modern Warfare e Warzone, esattamente come successo per il reveal del Battle Royale, ampiamente anticipato da alcuni teaser nel gioco principale.

Nel momento in cui scriviamo Activision non ha annunciato nulla sul prossimo COD, sappiamo però da inizio anno che questo è in fase di sviluppo apparentemente negli studi di Treyarch, anche se stando alla consueta rotazione sarebbe Sledgehammer Games a doversi occupare di questo nuovo progetto.