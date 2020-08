Call of Duty 2020, l'annuncio è imminente? Il sito teaser indica un'area di COD Warzone

Nel momento in cui scriviamo, la situazione è ancora in divenire e stiamo assistendo alla pubblicazione sui social di aggiornamenti costanti da parte degli appassionati di COD Warzone che, recatisi nell'area di Farmland, stanno cercando in tutti i modi di venire a capo dell'enigma e riuscire ad assistere, così facendo, a quella che sarà con ogni probabilità la presentazione ufficiale dell'attesissimo Call of Duty 2020 .

Analizzando nel dettaglio i numerosi indizi offerti dal colosso videoludico statunitense dopo la pubblicazione di questo video, i fan della serie hanno scovato diversi codici e delle coordinate che li invitavano a recarsi presso la zona delle Farmland della mappa di Verdansk di Call of Duty Warzone . Una volta giunti sul posto, gli utenti hanno utilizzato i codici estrapolati dal sito teaser per accedere a una stanza segreta da cui hanno ottenuto degli schemi e dei diagrammi tecnici da decifrare.

La TV collocata sulla scrivania presente nell'immagine in apertura del sito teaser Pawn Takes Pawn ha infatti mostrato per brevi attimi un filmato degli anni '60 con un discorso tenuto dall'allora Presidente degli Stati Uniti John F. Kennedy .

L' annuncio di Call of Duty 2020 in COD Warzone suggerito nei giorni scorsi da Activision potrebbe essere davvero imminente, a giudicare dalle ultime indicazioni provenienti dal sito teaser.

