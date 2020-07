Call of Duty 2020 compare sul Microsoft Store con il nome in codice Red Door

Sul Microsoft Store ha fatto la sua comparsa una , apparentemente un gioco pubblicato da Activision Publishing... probabilmente è questo il nome in codice del nuovo Call of Duty.

Non è la prima volta che il nome The Red Door viene associato a Call of Duty 2020 e la scorsa primavera lo stesso codename aveva fatto la sua comparsa sul PlayStation Store, tuttavia Activision non ha mai commentato la vicenda.

Ma cosa sappiamo su questo progetto? Poco e nulla, sulla pagina possiamo vedere una copertina con un buco di una serratura che sembra nascondere un complesso labirinto, inoltre è presente una descrizione piuttosto criptica: "Non esiste una sola verità. Se cerchi risposte, sta pronto a mettere in discussione tutto e accettare che niente sarà più come prima. La Porta Rossa ti aspetta, hai il coraggio di aprirla?"

Tra le caratteristiche viene poi citato il genere, ovvero uno sparatutto (PEGI 18+) e il peso del file, pari a 81.65 GB. Non è attualmente chiaro quali siano i piani di Activision per il reveal di Call of Duty 2020, la presentazione è in ritardo sulla tabella di marcia a causa dell'epidemia Coronavirus e secondo i rumor il reveal avverrà ad agosto con uno speciale evento in-game in COD Warzone e Modern Warfare. Ma sarà vero?