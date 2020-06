Call of Duty 2020: il gioco sarà svelato all'evento PS5 di giovedì?

Nelle ultime settimane sta accadendo qualcosa di strano in Call of Duty Warzone e, secondo alcuni utenti, gli eventi legati ai bunker e ai telefoni nel battle royale free to play non sono altro che il preludio all'annuncio del prossimo episodio.

Sembra però che l'annuncio del gioco vero e proprio possa arrivare nel corso dell'evento fissato a giovedì sera alle ore 22:00 da parte di Sony, la quale ci mostrerà finalmente una manciata di titoli PlayStation 5 non necessariamente first party (almeno stando a quanto dichiarato dal sempre ben informato Jason Schreier). Ad avvalorare questa ipotesi è un recente tweet di uno sviluppatore, che ha pubblicato nelle ultime ore un post in cui lascia chiaramente intuire che l'annuncio del prossimo Call of Duty Black Ops Cold War, possa essere imminente e dal momento che l'evento principale della settimana è proprio quello PS5 è difficile non pensare che tra i protagonisti possa esserci anche lo sparatutto. Non dimentichiamo inoltre che è sempre stato questo il periodo in cui Activision ha annunciato il prossimo gioco della serie ed è improbabile quindi che il reveal possa farsi attendere ancora per molto.

In attesa di scoprire maggiori dettagli, vi ricordiamo che potete seguire in diretta con noi l'evento dedicato ai giochi PS5, in occasione del quale terremo una piccola maratona sul canale Twitch di Everyeye.