Call of Duty 2020: l'insider Okami svela il presunto titolo del nuovo capitolo della saga

La rete è foriera di nuovi interessanti rumor sul prossimo Call of Duty 2020, gioco ancora scevro di informazioni ufficiali per quanto riguarda caratteristiche e informazioni. L'insider Okami, che in passato ha fatto trapelare informazioni accurate sulla saga, ha infatti rivelato il presunto titolo del nuovo episodio.

Okami è conosciuto sulla rete per aver fornito alcune informazioni, poi rivelatesi fondate, sul franchise di Call of Duty, compresi i dettagli sull'ultimo Warzone. In un nuovo tweet, l'insider sembra aver svelato il titolo del nuovo Call of Duty 2020: stando alle sue fonti si chiamerà Call of Duty Black Ops: Cold War. Per comunicare l'informazione Okami ha utilizzato un'immagine di Black Ops è ha aggiunto il sottotitolo Cold War. Ovviamente questa non è l'immagine ufficiale del prossimo titolo della saga ma solo un modo per trasmettere l'informazione.

Attualmente Activision non ha annunciato alcun dettaglio sul prossimo Call of Duty 2020. La società è rimasta molto silenziosa e non ha nemmeno confermato quale sarà lo sviluppatore ufficiale, annunciando però che il titolo uscirà nell'autunno 2020. Il presunto titolo svelato da Okami sembra però essere in linea con gli ultimi rumor che vedono prevalere tra le possibili ambientazioni quella del Vietnam. Come al solito vi invitiamo a prendere queste informazioni con le pinze fino ad eventuali annunci ufficiali.