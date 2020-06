Call of Duty 2020: nuovo leak con dettagli su ambientazioni, modalità e meccaniche

Tra Call of Duty Modern Warfare e Warzone, e i loro continui aggiornamenti, i giocatori non rischiano assolutamente di annoiarsi, ma sono ugualmente curiosi di scoprire cosa sta preparando per loro Activision per il 2020.

Un nuovo capitolo della serie è atteso per fine anno, ma l'annuncio non è ancora avvenuto. Da mesi circolano delle voci che vedono Treyarch in cabina di regia per un nuovo gioco della serie Black Ops, presumibilmente sottotitolato Cold War e quindi ambientato nel periodo della Guerra Fredda. Conferme ufficiali non sono mai arrivate, ma nei giorni scorsi è emerso su YouTube un nuovo video ricco di dettagli realizzato da XclusiveAce, che afferma di essere in contatto con una fonte della quale non vuole svelare l'identità.

Il video ha circolato rapidamente nell'ambiente, ma ora è stato impostato su privato. Per fortuna, in rete sono disponibili tutte le informazioni. XclusiveAce conferma il setting della Guerra Fredda, e aggiunge che il gioco si trova attualmente in ottimo stato. La campagna è completamente giocabile e le mappe multigiocatore sono quasi tutte complete. In occasione del lancio del gioco, verrà aggiunta una nuova mappa a tema in Warzone, ambientata in Russia. Tornerà la mini-mappa, assente in Modern Warfare, ma sarà implementata anche la bussola introdotta da quest'ultimo. Torneranno anche lo scatto illimitato, gli scorestreak e la meccanica di nuoto. Non ci saranno gli Specialisti, bensì un sistema di upgrade con oggetti reperibili sul campo di battaglia. I soldati avranno 150 HP e l'auto-cura. Il multiplayer si baserà su scontri 6 vs 6, e non è prevista la presenza di Gunsmith. Delle mappe multigiocatore attualmente complete (circa 10, con altre in lavorazione) ce n'è una davvero piccola su una barca nel Mar Nero, e una chiamata Tank che abbiamo avuto modo di vedere nel trailer leak.

Questo è quanto riferito dallo youtuber, ma ovviamente non siamo in grado di confermare alcunché. Restiamo in attesa di un annuncio ufficiale da parte di Activision. Secondo un recente rumor, il reveal di Call of Duty Black Ops Cold War sarebbe previsto ad agosto.