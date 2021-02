Call of Duty 2021: si continua a fare il nome di Sledgehammer Games

Call of Duty 2021 uscirà a fine anno come confermato da Activision durante l'ultima riunione con gli azionisti, tuttavia c'è ancora un nodo da slegare: chi si sta occupando dello sviluppo del progetto?

Secondo varie fonti sarebbe Sledgehammer Games il team incaricato dello sviluppo del nuovo Call of Duty, non è la prima vola che lo studio viene associato al Call of Duty del 2021 e sembrano esserci pochi dubbi in proposito secondo vari insider legati all'ambiente di COD.

Sledgehammer Games ha lanciato Call of Duty WWII nel 2017 e in seguito si è dedicata al supporto degli altri studi Activision, nel 2018 abbiamo visto Call of Duty Black Ops 4 sviluppato da Treyarch mentre nel 2019 è stato lanciato Call of Duty Modern Warfare di Infinity Ward, nel 2020 infine Activision ha lanciato Call of Duty Black Ops Cold War sempre diretto da Treyarch.

I tempi dunque sembrano maturi per il ritorno di Sledgehammer alla guida della serie Call of Duty, tanti i rumor a riguardo che vorrebbero il team impegnato su Call of Duty WWII o COD Advanced Warfare 2 ma non si esclude la nascita di una nuova serie di stampo bellico con ambientazione storica e non futuristica. Ne sapremo di più nei prossimi mesi quando Activision toglierà ufficialmente i veli a Call of Duty 2021.