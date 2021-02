Call of Duty 2021: Sledgehammer Games ci riporta nella Seconda Guerra Mondiale?

Call of Duty Black Ops Cold War è ancora sulla cresta dell'onda mentre Call of Duty Warzone continua ad attirare nuovi giocatori nel franchise grazie alla sua formula free-to-play. Eppure, già si parla del prossimo capitolo della serie destinato ad arrivare sul mercato nell'ultimo trimestre del 2021.

Activision continua a mantenere il più stretto riserbo al riguardo, ma le voci che circolano in rete sono sempre più numerose ed insistenti. Sono moltissimi ad attribuire la paternità del nuovo progetto a Sledgehammer Games, studio che "siede in panchina" fin dal 2017, anno in cui ha dato alle stampe Call of Duty WWII. Quest'oggi si è unito al coro anche il noto leaker Victor_Z, che con una serie di tweet ha anche aggiunto un po' di pepe alla faccenda: dapprima ha citato, ancora una volta, Sledgehammer Games (mediante un emoji di un martello, hammer in inglese) e poi ha suggerito che il prossimo Call of Duty ci ricatapulterà nella Seconda Guerra Mondiale, piuttosto che imbastire un terzo conflitto planetario come qualcuno aveva suggerito in passato.

Al momento non c'è alcuna conferma al riguardo, ma le sue speculazioni non ci sembrano affatto campate in aria: il curriculum dello studio è quello giusto ed è passato un bel po' di tempo da quando un Call of Duty ci ha permesso di calcare i teatri della Seconda Guerra Mondiale eliminando nazisti a destra e manca. Ne sapremo di più nei prossimi mesi: l'annuncio dovrebbe arrivare nel corso del secondo/terzo trimestre dell'anno.