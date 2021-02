Call of Duty 2021 da Sledgehammer? Tom Henderson risponde con una GIF di Triple H

Tom Henderson, celebre leaker di Battlefield e Call of Duty, ha ribadito che Call of Duty 2021 sarà sviluppato da Sledgehammer Games e per farlo ha utilizzato... una GIF del wrestler Triple H.

Su Twitter un follower a chiesto a Tom "chi svilupperà il nuovo Call of Duty?" e la risposta non si è fatta attendere, sotto forma di GIF che mostra Triple H impugnare il suo fedele martellone... lo Sledgehammer appunto! Una risposta diretta, chiara ed esaustiva, non trovate?

Da tempo si parla di Sledgehammer come team alla guida del nuovo Call of Duty e del resto lo studio in questi anni è stato in silenzio: dopo aver lanciato Call of Duty WWII nel 2017, Sledgehammer ha supportato Infinity Ward e Treyarch nello sviluppo di Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Black Ops 4, presumibilmente prima di iniziare a lavorare su un nuovo progetto proprietario.

Secondo alcuni rumor Sledgehammer starebbe sviluppando un sequel di Call of Duty WWII o COD Advanced Warfare 2 ma non si esclude la nascita di una nuova possibile sotto serie nell'universo di COD. Ne sapremo di più nei prossimi mesi, Activision ha confermato che il reveal del nuovo Call of Duty è atteso per la primavera.