Call of Duty 2021 sarà sviluppato da Sledgehammer? COD Warzone non verrà abbandonato

Activision ha confermato l'arrivo di un nuovo Call of Duty nel 2021 tuttavia il publisher non ha svelato altri dettagli in merito, dichiarando che maggiori informazioni sul gioco verranno diffuse nel corso dei prossimi mesi, presumibilmente tra la primavera e l'estate. Ma cosa possiamo aspettarci dal nuovo COD?

Secondo alcuni rumor recenti il 2021 dovrebbe essere l'anno del ritorno di Sledgehammer Games alla guida di COD dopo aver lasciato spazio a Treyarch (Call of Duty Black Ops Cold War) e Infinity Ward (Call of Duty Modern Warfare). L'ultimo episodio della saga curato da Sledgehammer è stato Call of Duty WWII nel 2017, accolto positivamente da pubblico e critica, in seguito Activision ha rivisto la struttura degli studi a lavoro su Call of Duty aggiungendo Raven Software come team di supporto e cambiando la rotazione dei team al lavoro per concedere ad ogni studio più tempo per lavorare sui singoli progetti.

Sledgehammer potrebbe proporre un sequel di Call of Duty WWII oppure un seguito di Advanced Warfare, sebbene quest'ultimo non sia stato accolto in maniera troppo calorosa dalla critica all'epoca dell'uscita. Non è da scartare inoltre la nascita di una nuova sotto serie, anche se questa ipotesi non sembra trovare terreno fertile tra gli insider.

L'unica certezza, come ribadito anche da Activision, è che Call of Duty Warzone non verrà abbandonato, il Battle Royale continuerà dunque ad essere parte integrante dell'esperienza COD anche con il prossimo gioco della serie.