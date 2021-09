Call of Duty 2022 sarà un sequel di COD Modern Warfare?

Lo sappiamo cosa state pensando: Call of Duty Vanguard deve ancora uscire e già si parla di Call of Duty 2022? In queste ore il celebre leaker Tom Henderson ha diffuso un rumor interessante sul prossimo titolo della serie Activision.

Secondo quanto riportato il gioco è attualmente conosciuto con il nome in codice Project Cortez e le probabilità che il prossimo COD sia un sequel di Call of Duty Modern Warfare 2019 sembrano essere molto alte stando alle parole dell'insider.

Effettivamente da tempo si parla di un sequel per Modern Warfare, uno dei giochi di Call of Duty di maggior successo degli ultimi anni. Si è parlato anche di una remastered di Call of Duty Modern Warfare 3 ma questa ipotesi al momento sembra esclusa, con Infinity Ward al lavoro su un seguito vero e proprio.

Come noto, la roadmap di Call of Duty viene stabilita con larghissimo anticipo per dare modo ai team di sviluppo di alternarsi alla produzione rispettando così le scadenze per assicurarsi un gioco nuovo in uscita ogni anno. Il publisher ha potenziato l'organico al lavoro sulla saga e attualmente tutti gli studi Activision sono al lavoro su Call of Duty con alcuni team che stanno sviluppando giochi completi, altri impegnati nel supporto e nella creazione di contenuti post lancio per COD Mobile, Warzone, Black Ops Cold War e Vanguard.