Call of Duty 2023 si chiamerà Modern Warfare 3? Campagna e Zombi nei leak di Tom Henderson

I leak sul videogioco di Call of Duty in arrivo nel 2023 continuano a rimbalzare in rete. Dalle colonne di Insider-Gaming, Tom Henderson si dice certo del fatto che il prossimo capitolo di COD si chiamerà Modern Warfare 3.

Dalle colonne di Insider-Gaming, il noto leaker spiega infatti che le sue 'gole profonde' confermano quanto trapelato in questi giorni sul sequel di Modern Warfare 2. A detta di Henderson e delle sue fonti, il nuovo kolossal sparatutto di Activision sarebbe attualmente in sviluppo presso gli studi di Sledgehammer Games, seppure con il contributo attivo di diverse altre software house della galassia di sussidiarie del publisher americano.

In base a quanto scoperto da Henderson, Call of Duty Modern Warfare 3 comprenderà al suo interno una Campagna principale di stampo cinematografico, una componente Multiplayer piena di contenuti (sarebbe stato strano il contrario!) e una modalità Zombie "nello stile di Sledgehammer, una versione ampliata e aggiornata di Outbreak". Dai leak emerge anche la volontà di Activision di accompagnare il lancio di COD Modern Warfare 3 con una nuova mappa battle royale di Call of Duty Warzone 2.0, da pubblicare nel corso della Stagione 1 di MW3.

Il lancio di Call of Duty Modern Warfare 3 dovrebbe avvenire il 10 novembre di quest'anno, tanto su PC quanto su PS4, Xbox One e in versione ottimizzata su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con l'Early Access della Campagna previsto per il 2 novembre.

