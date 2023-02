Call of Duty 2023 non sarà un'espansione di MW2: arriva la conferma ufficiale

È ormai da mesi che di discute circa il prossimo episodio di Call of Duty, dal momento che numerose ed insistenti voci di corridoio sostengono che nel 2023 non arriverà un capitolo inedito ma un'espansione di Modern Warfare 2. A fugare ogni dubbio ci ha pensato Activision, che ha fatto chiarezza sulla questione nel corso delle ultime ore.

Il colosso dell'industria videoludica ha di recente tenuto una conferenza con i suoi azionisti e Call of Duty è stato uno degli argomenti trattati. A tal riguardo, Activision ha confermato che nel corso dell'anno corrente assisteremo al debutto di un nuovo capitolo 'premium' di Call of Duty. Questo significa che entro la fine del 2023 non verrà pubblicata una semplice espansione di Modern Warfare 2, ma un titolo venduto a prezzo pieno. Ciò non esclude che il nuovo episodio non possa fare da sequel diretto dell'ultimo capitolo e raccontare le nuove avventure della Task Force 141, visto che la campagna si conclude con un importante cliffhanger che lascia ben pochi dubbi sull'arrivo di una continuazione.

In attesa di scoprire quale sarà il prossimo Call of Duty e chi se ne occuperà tra i vari team al lavoro sulla serie, vi ricordiamo che la mappa Ashika Island arriverà con la Stagione 2 di Call of Duty Warzone 2.0 e Modern Warfare 2.