Call of Duty 2023: un noto insider svela il mese in cui verrà annunciato

A pochi giorni dal lancio di Call of Duty Warzone Mobile, uno degli insider più popolari è tornato a parlare del prossimo capitolo della serie di sparatutto Activision, svelando qualche informazione in più sull'annuncio.

Stando a quanto dichiarato da Tom Henderson, potremo assistere al reveal ufficiale del nuovo Call of Duty nel corso del mese di agosto 2023 e, più nello specifico, il primo giorno del mese. Non è da escludere che Activision voglia organizzare un evento all'interno di COD Warzone 2.0, ma è più probabile che vi sarà una diretta durante la quale sarà finalmente possibile scoprire il titolo definitivo dello sparatutto e qualche dettaglio su personaggi ed ambientazione in maniera simile a quanto accaduto lo scorso anno con Modern Warfare 2.

Qualche tempo fa sono anche stati diffusi i dettagli sulle fasi Beta (di cui una dedicata esclusivamente agli utenti PS4 e PS5) e sull'accesso anticipato della campagna, che seguirà un iter simile a quello dell'ultimo capitolo, di cui dovrebbe essere un sequel diretto.

In attesa di saperne di più, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare le ultime dichiarazioni di Activision in merito a Call of Duty 2023 che, a differenza di quanto sostenuto da alcuni vecchi rumor, sarà un gioco premium e non un'espansione di COD MW2.