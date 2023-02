Call of Duty 2023: gli ultimi rumor anticipano la possibile data d'uscita del gioco

A distanza di qualche mese dall'uscita dell'ultimo Call of Duty, continuano ad emergere nuovi possibili rumor sul prossimo capitolo della saga sparatutto targata Activision. Dopo la conferma ufficiale sul fatto che Call of Duty 2023 non sarà un'espansione di Modern Warfare 2, il noto Tom Henderson rivela ulteriori dettagli sul titolo in arrivo.

Al momento le informazioni note sono molto poche e frutto di speculazioni e voci di corridoio che si sono susseguite negli ultimi mesi, come nel caso della mega espansione per CoD Modern Warfare 2 ipotizzata da Jason Schreier. Si sa davvero poco su ciò che il futuro avrà in serbo per i fan della saga, seppure siano giunte conferme sulla stretta connessione della ventura iterazione con la saga Modern Warfare.

Tuttavia, nelle ultime ore il portale Insider Gaming ha rivelato quelle che dovrebbero essere le principali date relative al capitolo di prossima uscita. A partire dal mese di ottobre 2023, secondo la fonte in calce alla notizia, si terranno i seguenti eventi:

Beta weekend 1 (PS4/PS5) dal 6 al 10 ottobre 2023

Beta weekend 2 per tutte le piattaforme dal 12 al 16 ottobre 2023

Campagna in accesso anticipato (PS4 e PS5) dal 2 novembre 2023

Uscita definitiva del gioco su tutte le piattaforme prevista per il 10 novembre 2023

Pur essendo plausibili le finestre temporali dei suddetti eventi, è doveroso sottolineare che non vi è nulla di ufficiale in quanto dichiarato sopra. Però, lo stesso portale Insider Gaming dichiara di aver potuto verificare che vi siano in programma due settimane di beta ed una campagna marketing relativa al gioco che sarà speculare a quella dell'ultima produzione.