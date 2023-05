Call of Duty 2023 sarà un sequel di Modern Warfare 2 e avrà gli zombie?

Charlie Intel continua a rivelare dettagli sul nuovo gioco di Call of Duty: dopo aver svelato che Call of Duty 2023 verrà annunciato ad agosto, scopriamo ora qualcosa di più sulle modalità e la data di uscita, fissata entro la fine dell'anno, come da tradizione per la serie.

Secondo quanto riportato, Call of Duty 2023 sarà un sequel di Call of Duty Modern Warfare II (sviluppato da Sledgehammer Games), il lancio è previsto per il 10 novembre 2023 su piattaforme non ancora specificate, presumibilmente PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X/S, non è chiaro se il gioco uscirà anche su Nintendo Switch nonostante l'accordo per Call of Duty firmato da Microsoft e Nintendo.

Il gioco (ancora senza nome) dovrebbe includere anche una sorta di modalità zombie separata dalla campagna, non è stato rivelato però se questa sarà disponibile al lancio o magari in un secondo momento, lanciata come prodotto standalone.

Activision dal canto suo ha solamente confermato che Call of Duty 2023 sarà un gioco premium venduto regolarmente a prezzo pieno, e non un gioco free to play stile Call of Duty Warzone. Non ci resta che attendere l'estate per saperne di più sul futuro di Call of Duty, un futuro non ancora ben delineato a causa del ritardo nell'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft.