Call Of Duty 2023 potrebbe essere un sequel di Modern Warfare II, secondo Bloomberg

Mentre Microsoft tranquillizza tutti in merito alla permanenza di Call Of Duty su console Nintendo, Jason Schreirer di Bloomberg torna alla carica con nuove indiscrezioni in merito alle caratteristiche della prossima iterazione della serie targata Activision.

Stando a quanto rivelato da Schreirer, Call Of Duty 2023 sarebbe nato come espansione premium di Modern Warfare II, trasformandosi nel tempo in un titolo a sé stante inclusivo di campagna singleplayer e mappe/modalità già viste nel corso della serie. Nonostante non ne mantenga la denominazione, COD 2023 si porrà insomma come una direttà continuazione di Modern Warfare 2 e sarà ancora una volta curato dai ragazzi di Sledgehammer Games.

L'uscita di questo titolo, aggiunge il giornalista, dovrebbe avvenire nel corso dell'autunno di quest'anno, anche se al momento parliamo ovviamente di semplici rumor privi di qualsiasi conferma ufficiale.



Queste nuovi voci di corridoio sembrano confermare quindi le ultime indiscrezioni sull'uscita di Call Of Duty 2023 che parlavano di un lancio previsto per il mese novembre, dopo una intensa sessione di testing pubblico nelle prime settimane di ottobre.

Per quanto riguarda invece le piattaforme, sembra che Call Of Duty 2023 uscirà sia su PlayStation 4 che su PlayStation 5, proseguendo la linea di supporto multi-generazionale portata avanti nell'ultimo periodo da Activision.