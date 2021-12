Call of Duty 2023 è già in sviluppo? Trapelano le prime presunte immagini del gioco

Call of Duty Vanguard è uscito da poco più di un mese e lo stesso vale per la nuova mappa Pacific di Call of Duty Warzone, sappiamo però che la macchina di COD non si ferma e nuovi giochi sono già in produzione, tra questi presumibilmente anche i prossimi due episodi regolari della serie in uscita nel 2022 e 2023.

Proprio su Reddit in queste ore si sta parlando del misterioso "COD 2023" grazie ad un album di screenshot caricato su Imgur, anche se la legittimità degli stessi è ancora tutta da verificare.

Call of Duty 2023 dovrebbe appartenere alla serie Black Ops e sarà sviluppato da Treyarch, il gioco è conosciuto internamente con il nome in codice TX (presumibilmente T10) dove Black Ops 3 era identificato con la sigla T7 e Call of Duty Black Ops Cold War con il codice T9.

Gli screenshot mostrano un notevole riciclo di assets da Call of Duty Black Ops Cold War e questo potrebbe essere normale per un gioco che deve ancora raggiungere la fase Alpha, altre immagini sembrano confermare poi la presenza di tre modalità (Campagna, Multiplayer e Zombie) e le "Fazioni Zombie", ma ribadiamo come si tratti solamente di leak privi di conferma.

Secondo alcuni rumor Call of Duty 2023 sarà un gioco futuristico, presumibilmente Black Ops 5 ma anche in questo caso nessuna certezza. C'è da dire che dopo la tiepida accoglienza riservata a Call of Duty Vanguard, Activision potrebbe aver cambiato i piani per il futuro di COD, vedremo come si evolverà la situazione.