Call of Duty 2023 e 2024: YouTube trasmetterà in esclusiva la COD League?

Mentre cresce l'attesa per l'annuncio ufficiale di Call of Duty 2023, la redazione di Dexerto fa si dice certa del fatto che Activision stia per siglare un accordo con Google per trasmettere in streaming le sfide eSport della Call of Duty League in esclusiva su YouTube Gaming.

A detta delle 'gole profonde' interpellate da Dexerto, sembra infatti che il colosso del publishing statunitense e i vertici di Big G siano in procinto di siglare un accordo milionario per la trasmissione in diretta delle partite disputate dai pro player che partecipano alle attività eSport legate alla programmazione della Call of Duty League.

L'accordo in questione dovrebbe essere annunciato entro breve, con effetto sin dalla stagione 2023/2024 delle attività competitive della COD League: se confermata, l'esclusiva delle partite della Call of Duty League interesserà tutte le future sfide eSport della COD League che si disputeranno sullo sfondo delle arene multiplayer di Call of Duty Modern Warfare 2 e del prossimo capitolo della serie FPS, il rumoreggiato COD Modern Warfare 3.

Stando alle fonti di Dexerto, la Call of Duty League andrà in onda esclusivamente su YouTube per due anni, coinvolgendo così i pro player che si daranno battaglia nel comparto multigiocatore di COD 2023 e del successivo Call of Duty in arrivo nel 2024. Per un ulteriore approfondimento sulle ultime attività che hanno interessato al lega professionistica di COD, vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sui numeri da record di Call of Duty League nel 2022.