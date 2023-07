Call of Duty 2024 ambientato durante la Guerra del Golfo? Nuove conferme da un attore

Ai già insistenti rumor su Call of Duty 2024 ambientato durante la Guerra del Golfo si aggiungono le anticipazioni di Luke Charles Stafford: l'attore americano afferma infatti di essere al lavoro con Activision per dare forma, appunto, al capitolo di COD in uscita il prossimo anno.

Nei giorni scorsi, Stafford ha pubblicato su Facebook (e successivamente su Instagram) delle foto che lo ritraggono in uno studio mocap, con delle apparecchiature professionali utilizzate dall'industria dell'intrattenimento per scansionare in 3D il corpo e il volto.

Ebbene, pur senza citare apertamente il capitolo del 2024 di Call of Duty, Stafford spiega che "Activision ha deciso di ricostruire il personaggio principale 'Ratcliffe' del futuro Call of Duty partendo proprio dalla mia faccia per via della mia somiglianza con questo soldato, e sono davvero euforico. A tutti i miei compagni di stanza alla Anderson University e agli amici incontrati alla Smith Hall giocando a Black Ops 2: preparatevi perché dall'anno prossimo ci sarà da combattere di nuovo, ma questa volta potrete farlo nei miei panni!".

Stando all'accesa discussione intavolata sui social dalla community incuriosita dalle parole di Stafford, sembra proprio che dietro al misterioso soldato Ratcliffe citato dall'attore possa celarsi l'identità del Maggiore Peter Ratcliffe, veterano dell'Esercito Britannico tra il 1970 e il 1997 che è stato insignito della Distinguished Conduct Medal per aver partecipato all'Operazione Desert Storm nella Guerra del Golfo. In attesa di una conferma o di una smentita da parte di Activision, vi lasciamo a questo approfondimento su Call of Duty 2024 e le riflessioni di DF tra grafica, cloud e Switch 2.