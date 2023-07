Call of Duty 2024 sarà ambientato durante la Guerra del Golfo, rumor insistenti

Nel mentre Digital Foundry riflette del possibile approdo della serie di Call of Duty su Nintendo Switch, emergono in rete nuove indiscrezioni riguardanti il capitolo del franchise Activision previsto al lancio per il 2024.

Già nei mesi scorsi abbiamo ricevuto possibili ancitipazioni riguardanti il capitolo che, sempre secondo i rumor, dovrebbe far seguito a Call of Duty Modern Warfare 3 in arrivo alla fine di quest'anno. Voci di corridoio che trovano conferme nel post dell'account Twitter di CoD_Perseus, secondo il quale Call of Duty 2024 sarà ambientato durante la Guerra del Golfo, conflitto che vide gli Stati Uniti d'America e i Paesi dell'ONU impegnati nel liberare il Kuwait dall'invasione dell'Iraq.

Si tratterebbe di un periodo storico mai toccato prima dalla serie di Call of Duty, che apparirebbe per la prima volta nel prossimo capitolo curato da Treyarch, solitamente impegnati nella sotto-serie di Call of Duty Black Ops. Sebbene si tratti di un'indiscrezione che trova gradualmente sempre più conferme, vi invitiamo in ogni caso ad attendere i prossimi aggiornamenti ufficiali da parte di Activision.

Dovremo sicuramente attendere parecchio tempo prima del reveal di Call of Duty 2024, mentre, secondo l'infallibile insider Tom Henderson, manca davvero poco alla presentazione ufficiale di Call of Duty Modern Warfare 3.